В Прикамье суммарные долги предприятий превышают 1 триллион рублей
Пермь, 16 августа, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В Пермском крае за первое полугодие 2016 года суммарная задолженность по обязательствам крупных предприятий и организаций, включающая в себя кредиторскую задолженность, составила 1057,8 млрд рублей, из нее просроченная — 24,1 млрд рублей, или 2,3% от общей суммы задолженности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Пермьстате».
Отметим, что за последние полгода долги предприятий Прикамья увеличились на 88,8 млрд рублей притом, что просроченные платежи уменьшились за этот же срок на 6,1 млрд рублей
В промышленном производстве объем кредиторской задолженности на 1 июля 2016 года составил 210,9 млрд рублей, что выше уровня предыдущего периода на 2,1%. При этом просроченная задолженность уменьшилась на 21,9% и составила 18,2 млрд рублей.
В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 81,6%. Как и 2015 году антилидерами остаются организации, производящие и распределяющие электроэнергию, газ и воду. Их просроченные кредиты составляют 24,1% общей задолженности.
Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 июля 2016 года сложилась в сумме 727 млрд рублей, сумма просроченных неплатежей на отчетную дату выросла на 9,3% и составила 1,7 млрд рублей, или 0,2% от общего объема задолженности по кредитным обязательствам.
Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего месяца снизилась на 0,7% и к 1 июля 2016 года достигла 340,2 млрд рублей. Объем просроченных дебиторских неплатежей за месяц увеличился на 2% и сложился в размере 26,6 млрд руб. (7,8% от общей суммы дебиторской задолженности).
Статистики отмечают, что задолженность имели 342 организации края (34,4% от числа обследованных).