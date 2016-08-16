Пермь, 16 августа, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В Пермском крае за первое полугодие 2016 года суммарная задолженность по обязательствам крупных предприятий и организаций, включающая в себя кредиторскую задолженность, составила 1057,8 млрд рублей, из нее просроченная — 24,1 млрд рублей, или 2,3% от общей суммы задолженности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Пермьстате».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отметим, что за последние полгода долги предприятий Прикамья увеличились на 88,8 млрд рублей притом, что просроченные платежи уменьшились за этот же срок на 6,1 млрд рублей

В промышленном производстве объем кредиторской задолженности на 1 июля 2016 года составил 210,9 млрд рублей, что выше уровня предыдущего периода на 2,1%. При этом просроченная задолженность уменьшилась на 21,9% и составила 18,2 млрд рублей.

В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 81,6%. Как и 2015 году антилидерами остаются организации, производящие и распределяющие электроэнергию, газ и воду. Их просроченные кредиты составляют 24,1% общей задолженности.

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 июля 2016 года сложилась в сумме 727 млрд рублей, сумма просроченных неплатежей на отчетную дату выросла на 9,3% и составила 1,7 млрд рублей, или 0,2% от общего объема задолженности по кредитным обязательствам.

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего месяца снизилась на 0,7% и к 1 июля 2016 года достигла 340,2 млрд рублей. Объем просроченных дебиторских неплатежей за месяц увеличился на 2% и сложился в размере 26,6 млрд руб. (7,8% от общей суммы дебиторской задолженности).

Статистики отмечают, что задолженность имели 342 организации края (34,4% от числа обследованных).