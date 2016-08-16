Москва, 16 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Сегодня, 15 августа, на большей части территории России завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись, стартовавшая 1 июля 2016 Года. На отдаленных и труднодоступных территориях обследование будет проходить в другие сроки — в период с 15 сентября по 15 ноября 2016 года, сообщили в Росстате.

Паулюс Поттер. Отдыхающее стадо. 1652

С 16 по 22 августа пройдет выборочный контрольный обход объектов наблюдения. Его цель — проверка полноты охвата переписчиками объектов обследования, качества заполнения переписных листов и уточнение значений отдельных показателей, вызывающих сомнение инструктора.

Контрольный обход охватит не менее 2% объектов по каждому инструкторскому участку. Инструкторы тщательно просмотрят переписные документы, устранят недоработки, исправят обнаруженные ошибочные записи.

Предварительные итоги переписи будут подведены в IV квартале 2017 года, окончательные — в IV квартале 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 августа, в сельхозпереписи приняли участие 62% крестьянских (фермерских) хозяйств и 55% индивидуальных предпринимателей. Переписчики опросили более 80% граждан, имеющих личные подсобные хозяйства в сельских и городских поселениях (городских округах). Была получена информация по 67% садоводческих, 69% огороднических и 47% дачных некоммерческих объединений граждан.

Напомним, предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась в 2006 году.