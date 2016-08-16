Симферополь, 16 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. На повороте на село Русаковка Белогорского района Крыма в пассажирском автобусе марки Bova, следовавшем по маршруту Сочи — Севастополь, загорелся моторный отсек. Пассажиры самостоятельно покинули автобус, никто не пострадал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МЧС Крыма.

Пресс-служба ГУ МЧС Крыма

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 12:40 16 августа. «К месту происшествия немедленно были направлены два отделения и оперативная группа 8-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, которые по прибытии немедленно приступили к тушению огня. Пожар, площадь которого составила около 8 кв. м, был полностью ликвидирован в 12:50», — сообщили спасатели.

В автобусе находились водитель и 41 пассажир — никто из них не пострадал. Спасатели помогли пассажирам отправиться «по пути следования на попутном транспорте».

«По предварительной версии, воспламенение произошло в моторном отсеке автобуса. Причины происшествия выясняют эксперты», — рассказали в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму на трассе Алушта — Симферополь 23 июня сгорел пассажирский автобус, перевозивший школьников 8−10-х классов из Краснодара, также никто не пострадал. Республиканский Следком возбудил уголовное дело, подозревая организатора перевозок и перевозчика в оказании «услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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