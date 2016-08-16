Москва, 16 августа, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Банк России повысил официальный курс евро и понизил курс доллара к рублю на 17 августа, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

Официальный курс евро установлен на отметке 71,9645 рубля, он вырос на 23,82 копейки. Доллар подешевел на среду на 25,62 копейки и составил 63,9514 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 17 августа, снизилась на 3,4 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 67,5573 рубля.