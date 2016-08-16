Махачкала, 16 августа, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Популяцию переднеазиатского леопарда хотят восстановить в Дагестане путем расселения в горной части республики трех котят этого вида, сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии 16 августа.

Marcel Burkhard Переднеазиатский леопард

Эксперты пришли к выводу, что наиболее благоприятные условия для обитания хищника — в Тляратинском районе на территории местного заказника. Помочь в восстановлении популяции леопарда в республике обещают специалисты из соседнего Азербайджана, Закатальский заповедник которого граничит с Тляратинским заказником. Котят, которые родились в июне в Сочинском национальном парке, планируют выпустить в горы в 2017 году. До тех пор эксперты займутся изучением местности на предмет наличия кормовой базы и созданием более безопасных условий для проживания хищника. Программу по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе также реализует Всемирный фонд дикой природы (WWF).

В конце 2015 года хищника обнаружили в Тляратинском районе. Очевидец снял на видео, как леопард карабкается по склону горы. Это было первое появление этого животного в горах Дагестана за последние 20 лет. Переднеазиатский леопард считается крупнейшим представителем подвида леопардов. В длину хищник может достигать 180 см при высоте 70 см и массе 70 кг. Кроме Кавказа, он обитает в Иране, Афганистане и Туркмении.