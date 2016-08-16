Калининград, 16 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. На фоне заявлений главы МИД Литвы о «прорехах» в воздушной обороне Прибалтики корвет Балтийского флота (БФ) «Стерегущий» успешно поразил в Балтийском море воздушные мишени. Практические стрельбы выполнялись из артиллерийских комплексов калибра 100 мм и 30 мм, установленных на корабле, уточнили сегодня, 16 августа, корреспонденту ИА REGNUM в штабе БФ в Калининграде.

Штаб Балтфлота Корвет «Стерегущий» в Балтийском море

В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиабомбы, поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24. Боевые стрельбы экипаж отработал как днём, так и в тёмное время суток.

Собеседник ИА REGNUM отметил, что ведение учебного боя по морским и воздушным целям осложнялось вводными по радиационной, химической и биологической опасности, поступлению воды и возгораниям в отсеках. В результате выполнения стрельб все назначенные цели были успешно поражены.

Корвет «Стерегущий» является принципиально новым военным кораблём по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам. В число главных достоинств подобных корветов входят многофункциональность, компактность, малозаметность, высокий уровень автоматизации и интеграции систем управления.

ИА REGNUM напоминает, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность тем, что в воздушной обороне стран Прибалтики «есть прорехи».

По данным литовского телеканала LNK, на данный момент у России есть преимущество, так как её ракеты и военные в Калининграде могут эффективно мешать НАТО перебросить укрепление в Литву и другие страны Прибалтики. «Если Литва приобретёт противовоздушные системы средней дальности, и в регионе появятся ракеты Patriot, которые могут сбивать не только самолёты, но и ракеты, Россия лишилась бы такого преимущества», — говорится в сюжете телеканала, вышедшем накануне.