Калуга, 16 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В Калужской области представитель ЛДПР пожаловался в облизбиорком на так называемый «черный пиар» со стороны соперников. Жалобу разобрали на заседании комиссии и приняли решение: в её удовлетворении кандидату отказать.15 претендентов от 14 политических партий готовы бороться 18 сентября 2016 года за два депутатских мандата в Государственную Думу РФ, — заявил накануне на заседании Избирательной комиссии Калужской области ее председатель Виктор Квасов, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.

kaluga.izbirkom.ru Председатель калужского облизбиркома Виктор Квасов рассказывает журналистам о подготовке к выборам

По словам Квасова, в настоящее время в регионе уже сформированы избирательные участки и проверены списки избирателей, а сами кандидаты приступили к предвыборной агитации.

17 августа в облизбиркоме состоится жеребьевка по распределению эфирного времени и печатной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ VII созыва Калужская область поделена на два одномандатных избирательных округа: Округ №99 (Калужский) и Округ №100 (Обнинский), предварительная численность избирателей 803 435 человек.