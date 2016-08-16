Киев, 16 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что российский спортсмен, чемпион по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг Давит Чакветадзе, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в схватке с украинским борцом Жаном Беленюком, получил свою награду незаслуженно. Об этом украинский чиновник написал в своём Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вечные происки России

«Я считаю, что у Жана Беленюка украли заслуженное «золото» Олимпиады. Так ему лично и сказал по телефону после завершения поединка», — написал в соцсети Жданов.

По его мнению, чемпион — это не российский спортсмен, а Беленюк. Ведь борьба, уверен чиновник, была нечестной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа Чакветадзе победил Беленюка в финальной схватке Олимпиады-2016. В украинских СМИ появилась информация, что украинец может сменить гражданство после проигрыша.

Стоит отметить, что в социальных сетях украинские общественные деятели часто резко высказываются по поводу событий, связанных с Россией. Так, 10 августа в социальной сети Facebook украинский политик Борис Филатов, комментируя ситуацию с раскрытием готовящейся в Крыму диверсией, заявил, что русским нельзя доверять ни в чём. «Любой контакт с Россией и народонаселением ее населяющим — токсичен», — написал он.