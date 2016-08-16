Сочи, Краснодарский край, 16 августа, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принять статус Донбасса президент Украины Петр Порошенко готов, однако не может этого сделать из-за отсутствия большинства в Раде.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в огне

Назарбаев выразил уверенность, что Порошенко склонен находить компромиссы в вопросе о мирном урегулировании в Донбассе. На на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Казахстана отметил, что эти вопросы решаемые.

Ранее Порошенко поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения ВСУ в Донбассе и в Херсонской области на границе с Крымом.

Как сообщало ИА REGNUM , 10 августа президент РФ Владимир Путин заявил о гибели двоих солдат ВС РФ в Крыму. Глава российского государства также отметил, что после этого инцидента не видит смысла в нормандских переговорах."Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», —сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти».