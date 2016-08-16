Рига, 16 августа, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В Латвии с 16 до 22 августа будут проходить учения морской эскадры стран Прибалтики (Baltron) Squadex II, сообщает портал Mixnews.lv.

Броненосный корабль «Императрица Екатерина II»

Как рассказали в Службе береговой охраны, в учениях примут участие латвийский минный тральщик Tālivaldis, литовские корабли Suduvis, Aukstaitis и немецкий корабль Weilheim.

Цель учений — содействовать сотрудничеству военных моряков стран Балтийского моря, укреплению сплоченности эскадры, способствовать сотрудничеству Латвии и Литвы в операциях по поиску мин, совершенствовать знания персонала.

Страны Прибалтики делегируют корабли в состав Baltron в порядке ротации на срок от шести до 12 месяцев. В настоящее время службу в составе Baltron несут моряки Латвии и Литвы. Эскадра участвует в операциях по обезвреживанию мин и военных учениях в территориальных водах стран Прибалтики, а также в поисково-спасательных работах.

В 2016 году корабли Baltron примут участие в шести учениях в Балтийском море. Во время этих учений ежегодно в Балтийском море нейтрализуются десятки мин, торпед и других взрывоопасных предметов, которые остались со времен военных действий в этом регионе.

Напомним, в 1998 году Литва, Латвия и Эстония основали Балтийскую эскадру противоминных кораблей — трехстороннее объединение военных кораблей быстрого реагирования, которое участвует в операциях по поиску и устранению мин и неразорвавшейся амуниции на дне Балтийского моря, а также в международных учениях с другими военными единицами стран НАТО.