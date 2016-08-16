Бишкек, 16 августа, 2016, 13:59 — ИА Регнум. «Ситуацию на казахстанско-киргизской границе иначе как унизительной назвать нельзя. На контрольно-пропускных пунктах «Кордай» на стороне Казахстана и «Ак жол» со стороны Киргизии царит абсолютное хамство», — заявил президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Киргизской Республики Сергей Пономарев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По его словам, таможенники Киргизии и Казахстана работают настолько плохо, что пересекающие границу граждане вынуждены по несколько часов стоять в очередях. «Понятно, что от усталости человек начинает раздражаться. При этом другая сторона, осуществляющая государственные услуги, не проявляет хотя бы элементарной вежливости. Я ни разу не слышал, чтобы казахстанские пограничники здоровались, улыбались. С такими людьми надо без промедления прощаться. Так принято в других странах», — сказал Сергей Пономарев.

Затронул глава бизнес-ассоциации и тему происходящих на границе Казахстана и Киргизии коррупционных преступлений, угрожающих безопасности этих стран. «Минувшей зимой наши сотрудники ездили на «Хоргос» (крупнейший торгово-рыночный комплекс на границе Казахстана и Китая — ИА REGNUM ). Казахстанская сторона отказывалась пропустить машину, угрожая, что начнут разбирать сиденья, снимать запаску, искать наркотики. Потом выяснилось, что они вымогали взятку, потому что, как только получили деньги, сразу пропустили авто. А ведь там действительно могли быть запрещенные предметы», — пояснил он.

Подводя итоги, Сергей Пономарев подчеркнул, что для более эффективного искоренения хамства и коррупции нужно применять более жесткие меры в отношении не только провинившихся пограничников и таможенников, но и их начальства. «Нет контроля со стороны руководителей за качеством проделанной работы, им не устраивают курсов корпоративной этики. Те, кто нарушают моральные устои, хамят людям, должны быть наказаны», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 23 декабря 2014 года президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, России Владимир Путин и Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о присоединении Киргизской Республики к Таможенному союзу и Евразийскому экономическому союзу. 12 августа 2015 года, после того, как были выполнены все упомянутые в договоре протоколы, а само соглашение было ратифицировано парламентами всех стран-участниц союза, Киргизия получила статус полноправного члена ЕАЭС. Отметим, что ранее киргизское правительство жаловалось на предвзятое отношение сотрудников фитосанитарных пунктов пограничного контроля Казахстана и обвинило казахскую сторону в нарушении норм Евразийского альянса.