Светлана Шаповалова В Барнауле вырубают ленточный бор

Барнаул, 16 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. «После обращения на сайт природоохранной прокуратуры на месте вырубки появился и хозяин крупного алтайского холдинга. Он сказал, что это никакая не заготовка, а просто они на арендованном участке прореживают лес с санитарными целями, чтобы убрать старые и больные деревья. Но очевидцы уверяют: как раз старые и не трогали, кустарники и сухостой заготовщиков леса мало интересуют. После себя вальщики леса оставили много мусора. Теперь здесь вместо стройных рядов сосен — бурелом и свежие пеньки», — сказано в сюжете «Вестей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема незаконных вырубок леса весьма актуальна в регионе, но именно близ Барнаула нарушения происходят с завидной регулярностью. В частности, 13 августа о сплошной вырубке сообщил ИД «Алтапресс» со ссылкой на жительницу поселка Лесной — Валентину.

Журналисты выяснили и название этого лесоруба — «самого крупного алтайского холдинга», не обозначенного в сюжете «Вестей».

«На территории Власихинского участкового лесничества в квартале №12 выделе №2 производится добровольно-выборочная рубка спелых и перестойных насаждений на площади 3 га. Заготовку древесины осуществляет «Алтайкровля» на основании договора аренды. Заготовка осуществляется на основании материалов лесоустройства, поданной лесной декларации и в соответствии с действующим лесным законодательством», — заверили ИД «Алтапресс» в Главном управлении природных ресурсов и экологии Алтайского края.

В январе 2016 года с именем данной компании связали еще одну хищническую вырубку деревьев. Произошла она уже в другом барнаульском поселке — Пригородный. Под петицией с просьбой разобраться в ситуации подписались тогда более 100 его жителей.

«Вырубку производит Власихинский лесохозяйственный участок ЗАО Алтайкровля». Ситуация усугубляется тем, что рубят не больные, поврежденные, угнетенные, отставшие в росте, как это должно быть, а здоровые и самые крупные деревья, пригодные для производства деловой древесины, то есть ведется промышленная вырубка леса», — говорилось в обращении. Однако никакой реакции со стороны лесоохранных ведомств и прокуратуры так и не последовало.