Москва, 16 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Всероссийское педагогическое совещание пройдет в Москве 19 и 20 августа. На мероприятии соберутся более 500 учителей, среди которых победители всероссийского конкурса «Учитель года» и народные учителя и педагоги, сообщили в Минобрнауки РФ.

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

Первый день Всероссийского совещания будет посвящен работе дискуссионных площадок по самым актуальным вопросам, волнующим учителей.

Участники совещания обсудят повышение престижа профессии учителя, конкретные меры по снижению документооборота в работе педагога, национальную систему учительского роста, совершенствование профессионального стандарта педагога и др. — всего 5 секций.

По итогам дискуссионных площадок будут сформированы предложения по решению конкретных вопросов.