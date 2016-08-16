Определена дата Всероссийского педагогического совещания
Москва, 16 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Всероссийское педагогическое совещание пройдет в Москве 19 и 20 августа. На мероприятии соберутся более 500 учителей, среди которых победители всероссийского конкурса «Учитель года» и народные учителя и педагоги, сообщили в Минобрнауки РФ.
Первый день Всероссийского совещания будет посвящен работе дискуссионных площадок по самым актуальным вопросам, волнующим учителей.
Участники совещания обсудят повышение престижа профессии учителя, конкретные меры по снижению документооборота в работе педагога, национальную систему учительского роста, совершенствование профессионального стандарта педагога и др. — всего 5 секций.
По итогам дискуссионных площадок будут сформированы предложения по решению конкретных вопросов.