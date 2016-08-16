Бугуруслан, Оренбургская область, 16 августа, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В городе Бугуруслане Оренбургской области губернатор Юрий Берг во время визита на запад региона Юрий Берг посетил нефтешламовые котлованы и находящуюся рядом скважину без опознавательных знаков, после чего провел оперативное совещание с участием представителей районной и городской администраций, профильных федеральных и региональных структур по ликвидации этих котлованов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Оренбуржья.

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Запах в городе появился еще в июле. Жалобы поступали от жителей первого и третьего микрорайонов Бугуруслана.

С целью определения его источника 29 июля и 9 августа осуществлялись выезды Бузулукской экологической лаборатории. В 5 километрах в западном направлении от первого и третьего микрорайонов расположены три нефтешламовых котлована. Собственник неизвестен. В двух котлованах находятся замазученные нефтешламы, а в третьем — жидкость желтого цвета с резким тяжелым запахом.

Как отметили в пресс-службе губернатора, вероятным источником загрязнения атмосферы являются именно эти котлованы: в ходе замеров вредных веществ в воздухе рядом с котлованами отмечена наибольшая концентрация по бензолу — 1,9 ПДК.

Работники ООО «Бугурусланнефть» откачали и вывезли на очистные сооружения 55 кубометров жидкости. По предварительным оценкам, в амбарах находится около 200 кубометров нефтешлама.

«Сегодня задача стоит выявить и как можно быстрее нейтрализовать источник запаха. Будем выяснять, восстанавливать всю хронологию событий, кто допустил халатность, приведшую к загрязнению воздуха. Горожане не должны стать заложниками сложившейся ситуации», — подчеркнул губернатор.

Юрий Берг поставил задачу ответственным службам до конца недели вникнуть в суть вопроса и подготовить предложения по решению возникшей проблемы. Полиции поручена охрана прилегающей территории.

Стоит отметить, нефтешламы — это сложные физико-химические смеси, которые состоят из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды. Соотношение составляющих нефтешлам элементов может быть самым различным. Нефтяные шламы образуются при проведении таких производственных процессов, как переработка, добыча и транспортировка нефти. Данный тип отходов представляет большую опасность для окружающей среды и подлежит захоронению или переработке.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минприроды по Оренбургской области, к началу 2016 года на территории области накоплено 1 млрд 203,320 млн тонн отходов. Большая часть образованных, накопленных отходов представлена отходами V класса опасности, представляющих собой отходы при добыче полезных ископаемых. В значительной степени объемы образования и накопления отходов в области связаны с осуществлением производственной деятельности крупных промышленных предприятий различных отраслей хозяйственной деятельности, в частности, с добычей полезных ископаемых.