Улан-Удэ, 16 августа, 2016, 13:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки уровень воды в реке Селенга поднялся на 18 сантиметров и составил 93 сантиметра над нулем водомерного поста, при выходе на пойму — 230 сантиметров. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ, ссылаясь на данные Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Критический уровень для Селенги составляет 330 см.

Василий Поленов. Река Клязьма. Жуковка. 1888

На реке Уда на сегодняшний день уровень воды составляет 123 сантиметра, при выходе на пойму — 230 сантиметров. Критический уровень воды на Уде — 400 сантиметров. За прошедшие сутки река поднялась практически на 8 сантиметров.

«Подъем уровня воды обусловлен прохождением циклона на территории Монголии. Кроме того, обильные дожди прошли в южных и юго-западных районах Бурятии», — уточнили в городском управлении по ЧС.

Между тем, как сообщают ряд местных СМИ, подъем воды в реках связан исключительно с выпадением осадков, угрозы подтопления на сегодняшний день нет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на минувшей неделе из-за дождей подъем уровня воды был зафиксирован на реках юго-западных районов Бурятии — Иркут, Ока и Джида. На Селенге отмечался подъем уровня воды с интенсивностью до 10 см в сутки.

В связи с этим руководителям муниципальных образований республики рекомендовали продумать алгоритм действий в случае выхода воды из берегов.