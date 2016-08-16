Подъем уровня рек продолжается в Улан-Удэ
Улан-Удэ, 16 августа, 2016, 13:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки уровень воды в реке Селенга поднялся на 18 сантиметров и составил 93 сантиметра над нулем водомерного поста, при выходе на пойму — 230 сантиметров. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ, ссылаясь на данные Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Критический уровень для Селенги составляет 330 см.
На реке Уда на сегодняшний день уровень воды составляет 123 сантиметра, при выходе на пойму — 230 сантиметров. Критический уровень воды на Уде — 400 сантиметров. За прошедшие сутки река поднялась практически на 8 сантиметров.
«Подъем уровня воды обусловлен прохождением циклона на территории Монголии. Кроме того, обильные дожди прошли в южных и юго-западных районах Бурятии», — уточнили в городском управлении по ЧС.
Между тем, как сообщают ряд местных СМИ, подъем воды в реках связан исключительно с выпадением осадков, угрозы подтопления на сегодняшний день нет.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на минувшей неделе из-за дождей подъем уровня воды был зафиксирован на реках юго-западных районов Бурятии — Иркут, Ока и Джида. На Селенге отмечался подъем уровня воды с интенсивностью до 10 см в сутки.
В связи с этим руководителям муниципальных образований республики рекомендовали продумать алгоритм действий в случае выхода воды из берегов.