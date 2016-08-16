Хамадан, Иран, 16 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум.

Секретарь Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана Али Шамхани заявил 16 августа, что Тегеран и Москва используют инфраструктуру друг друга для борьбы с терроризмом, сообщает Reuters.

Kremlin.ru Владимир Путин и Хасан Рухани

Заявление высокопоставленного военного исламской республики связано с информацией Минобороны России, согласно которой ВВС Москвы нанесли удар по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с иранской базы «Хамадан».

"Ирано-российское сотрудничество в борьбе против терроризма носит стратегический характер, и мы используем потенциал и инфраструктуру друг друга в этой области», — отметил Али Шамхани.

Напомним, 16 августа с авиабазы «Хамадан» впервые совершила вылет российская авиация. Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудары по объектам террористических группировок «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. По данным Минобороны России, в результате налета уничтожены пять крупных складов с вооружением, три пункта управления и лагеря подготовки боевиков. Благодаря размещению дальней авиации на авиабазе «Хамадан» на 60% сократится время полетов до целей в Сирии.