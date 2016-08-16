Москва, 16 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Представители Общественной палаты РФ совместно с профильными экспертами проведут специальные рейды и анонимные контрольные посещения супермаркетов для того, чтобы оценить уровень подготовки охранников и систему организации безопасности в массовых общественных местах, сообщили в ОП РФ

ElasticComputeFarm Супермаркет

По словам заместителя председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрия Галочкина, «основная цель мониторинга — не только выявить какие-то локальные недоработки и буквально «встряхнуть» руководство учреждений, но и получить обратную связь от тех, кто отвечает за охрану, разобраться с недостатками в системе подготовки и повышения квалификации кадров, рассмотреть на конкретных примерах модели взаимодействия с МВД».

«Не исключаю, что в этой сфере нам предстоит со временем решить целый комплекс задач, в том числе на уровне законодательства и правоприменительной практики, а также образовательных стандартов», — уточнил Галочкин.

Проверки планируются во всех крупных мегаполисах и городах регионального значения осенью 2016 года.