Рига, 16 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Латвия направила России ноту с просьбой прояснить условия въезда в РФ для латвийских неграждан, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Напомним, в понедельник, 15 августа, в московском аэропорту «Домодедово» задержали студентку из Латвии — негражданку, у которой не было российской визы. Пограничники заявили девушке, что 10 августа была внесена поправка в правила, согласно которой в Россию без визы теперь могут ездить только неграждане, которые родились до 1992 года.

Летом 2008 года вступил в силу указ президента РФ Дмитрия Медведева, согласно которому неграждане Латвии могут въезжать в Россию без виз и пребывать в стране до 90 дней в течение периода в 180 дней. Латвийским гражданам для посещения России нужна виза.

В связи с изменившимися условиями МИД Латвии направил России ноту, и как только получит ответ, разместит информацию на своем сайте. А пока намеревающимся посетить РФ негражданам рекомендуют обращаться в посольство России или ближайшее дипломатическое представительство.

Посольство России в Латвии пока не подтверждает эту информацию. На сайте посольства никаких новых правил о въезде в страну не опубликовано.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую часть своей жизни. Только часть неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. Почти все неграждане являются этническими русскими и русскоязычными. На начало 2016 года, по официальным данным, в стране проживало 232 тыс. человек с этим статусом.

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