Нью-Дели, 16 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Сегодня, 16 августа, стало известно о том, что «Росатом» построит в Индии еще два блока АЭС «Куданкулам» стоимостью примерно в шесть миллиардов долларов. Об этом заявил директор площадки станции Рамаяхи Шанмуги Сундар в интервью индийскому изданию Business Standard.

indiawaterportal.org АЭС «Кундакулам»

По словам Сундара, для строительства третьего и четвертого блоков атомной станции уже начали проводить подготовку грунта в этом году. Возведение блоков, как ожидается, начнут в апреле 2017 года, а к 2022 и 2023 годам АЭС «Кунданкулам-3» и АЭС «Кунданкулам-4» должны будут заработать, заявил директор площадки станции.

Правда, в этот раз в Индии надеются, что хотя бы треть оборудования будет произведена в стране. Локализация оборудования первых двух энергетических блоков была нулевой, однако в настоящее время в Индии имеются необходимые мощности, поэтому ситуация со второй очередью будет иной, отметил Сундар.

Он сообщил, что около 30% оборудования по части дизайна будет сделано индийскими производителями. Что касается компонентов, то об этом станет известно только после закупок. В то же время заказы на корпуса реакторов и другое тяжелое оборудование российского производства уже размещены, сообщил Сундар.

Напомним, что соглашение о возведении второй очереди индийской АЭС подписали еще в 2014 году. Согласно документу, речь идет о двух энергоблоках мощностью 1000 МВт каждый. Тогда цена строительства блоков, даже примерная, не оглашалась. Поэтому теперь, когда стоимость второй очереди АЭС стала известна, непонятно, почему она оказалась в 1,7 раз дороже первой.

Российско-индийское сотрудничество в атомной отрасли длится уже много лет. Так, в ноябре 1988 года Раджив Ганди и Михаил Горбачёв подписали Межгосударственное соглашение, в рамках которого должно было начаться строительство атомных станций. Так, спустя десять лет, началось сооружение АЭС «Куданкулам», находящейся на юге индийского штата Тамилнад. Эта АЭС стал крупнейшим проектом России и Индии в энергетической сфере.

Стоимость строительства первых двух блоков оценили в два миллиарда долларов каждый. Однако против АЭС стали протестовать индийские рыбаки — строительство АЭС приостановили. В результате проект подорожал почти на полтора миллиарда долларов. Реализацией проекта занимались ЗАО «Атомстройэкспорт», генеральный проектировщик — ОАО «Атомэнергопроект», генеральный конструктор — ОКБ «Гидропресс», научный руководитель — РНЦ «Курчатовский институт».

В настоящее время первый энергоблок АЭС «Куданкулам» сдан в коммерческую эксплуатацию. Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 августа президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли участие в видеоконференции в церемонии передачи первого энергоблока АЭС «Куданкулам» индийской стороне. Отмечается, что российские специалисты продолжают помогать индийским в работе станции даже после ее официальной передачи.

Что касается второго энергетического блока АЭС «Куданкулам», то он уже построен. В настоящее время его готовят к пуску. Ожидается разрешение регулирующего органа Индии на его энергопуск. По версии старейшего энергетического журнала США Power Engineering, индийская АЭС, построенная при участии российских специалистов, была названа одним из лучших проектов 2014 года в номинации «Атомная энергетика». Этот российско-индийский проект является воплощением новейших технологий, которые позволяют создавать самые чистые и эффективные энергоисточники.

Всего Россия планирует построить в Индии до 25 атомных реакторов. В 2007 году посол России в Индии Вячеслав Трубников заявил, что Индия считает, что развитие ядерной энергетики — это путь к сокращению энергетического дефицита в стране. В этом случае российские специалисты оказывают существенную помощь индийским коллегам. И, по словам Трубникова, Россия готова не только продолжать строительство еще четырех энергоблоков, но и содействовать в создании АЭС в других штатах.