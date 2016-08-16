Калининград, 16 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Калининградские таможенники предотвратили попытку вывоза крупной партии янтаря в Польшу. Как сообщили сегодня, 16 августа, корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, поделочный камень пытались вывезти в туристическом автобусе.

Калининградская областная таможня Изъятый янтарь

Во время осмотра автобуса на международном пункте пропуска Багратионовск-Безледы сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды обнаружили янтарь-сырец различных фракций.

Вес камня брутто составляет 33 килограмма, уточнили в ведомстве. Янтарь был спрятан под пол в проходе между креслами.

По данному факту составлено определение об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза».

ИА REGNUM уточняет, что подобное задержания янтаря состоялось в январе 2016 года. Тогда 30 кг «солнечного камня» были спрятаны в рейсовом автобусе, принадлежащем литовскому перевозчику и следовавшем по маршруту Калининград-Вильнюс.

Напомним, в Калининградской области сосредоточено до 98% мировых запасов янтаря. Стоимость одного самородка «солнечного камня» весом более 100 граммов достигает 1500 евро.