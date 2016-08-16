Степанакерт, 16 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Новый раунд переговоров, направленных на решение карабахской проблемы, начнется в том случае, если Азербайджан будет соблюдать соглашение 1994 года о прекращении огня, Нагорный Карабах вновь присоединится к переговорам и будут преодолены психологические барьеры, которые проистекают из мстительной политики Азербайджана, заявил президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян в интервью электронному изданию парламента Франции.

ИА REGNUM Бако Саакян

«Азербайджан должен суметь отказаться от своей шовинистической политики по отношению к карабахцам и армянам, от своего бесперспективного авантюризма и обязаться уважать основные права и свободы других народов», — цитирует Саакяна радио «Свобода».

Президент Карабаха назвал четырехдневную апрельскую войну «результатом армяноненавистнической идеологии и тирании властей» Азербайджана.

Отвечая на вопрос о компромиссах, лидер Нагорного Карабаха сказал, что решение любого конфликта, особенно такого сложного, как нагорно-карабахский, возможно лишь на основе компромиссов.

«Разумные, справедливые и соразмерные компромиссы необходимы, — добавил он и пояснил: — Мы готовы пойти на уступки, если они не подрывают безопасность нашей страны, если они не являются удобным поводом для нашего противника совершить на нас новые нападения».

Касаясь вопроса признания Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества и зафиксированных в этом направлении достижений, Бако Саакян выразил уверенность в том, что признание Карабаха в ближайшем будущем продолжится с большим успехом, положительно влияя на стабильность на Южном Кавказе.

На вопрос, является ли правомерным требование самоопределения для группы нацменьшинства в пределах какой-либо географической территории, Бако Саакян ответил: «Все народы имеют право требовать самоопределения, это один из основополагающих принципов международного права. Но это право становится императивом тогда, когда у государства, к которому этот народ присоединен, нет иного желания, кроме как уничтожение этого народа».

В начале июня в интервью ИА REGNUM президент Карабаха заявил о неизбежности признания Карабаха. «Что касается официальных встреч с президентом России или лидерами других стран, то мы уверены, что рано или поздно такие встречи обязательно будут иметь место, ведь международное признание нашей страны неизбежно», — сказал Бако Саакян.

С 2012 года семь американских штатов, один австралийский штат и парламент Страны Басков приняли резолюции в поддержку независимости Нагорного Карабаха. Ни одно из государств-членов ООН, включая Армению, до сегодняшнего дня не признало независимость самопровозглашённой республики.

Законопроект о признании Карабаха, представленный в парламент Армении в мае 2016 года несколькими оппозиционными депутатами, в результате голосования не был включён даже в повестку пленарных заседаний.