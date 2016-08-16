Керчь, Крым, 16 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Уже целый год местные власти в Керчи не могут решить проблему образовавшейся канавы из канализационных вод, которые стекают по федеральной трассе, пролегающей по берегу Крыма от Керченской переправы, сообщает 16 августа Керчь.ФМ.

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Источником вод служат два многоквартирных дома в поселке Капканы на улице Провалова — ввиду отсутствия насосной станции образующиеся нечистоты стекают через переулок Егорова прямо на федеральную дорогу и потом по ней — дальше, к морю.

«Мы уже обращались во все возможные инстанции — и в администрацию, и в водоканал, и депутатам. Все об этой проблеме знают, но никто годами ничего не делает», — рассказал житель Керчи, чьи окна выходят прямо на образовавшееся из нечистот болото.

Мужчина добавил, что при украинской власти «аварийка приезжала по несколько раз в неделю и откачивала нечистоты», теперь же водоканал ответственности за происходящее никакой не несет, поскольку канализационную сеть от многоквартирных домов ему так и не передали: «Никто (ответственности) не несет — ни водоканал, ни город, никто. Видимо, я несу, соседи мои несут, дети мои несут, жители тех квартир, которые платят деньги и за водопровод, и за канализацию — тоже несут, идущие в Крым через переправу машины — и они несут».

В управлении ЖКХ Керчи подтвердили, что два проблемных многоквартирных дома по улице Провалова являются ведомственными и ни на чьем балансе в настоящее время не стоят.

«Таких домов по Керчи порядка 150. В настоящее время на республиканском уровне решается их судьба. В дальнейшем эти дома будут выставлены на конкурс по управлению многоквартирными домами. Сети от этих домов не наши», — пояснили в ЖКХ.

В то же время в диспетчерской службе ГУП «Вода Крыма» корреспонденту «Керчь. ФМ» сообщили, что приняли заявку об аварийном коллекторе, но в то же время информацией о том, стоит ли у них на балансе канализационная сеть по улице Провалова, диспетчер не располагает.

Впервые местные СМИ сообщили об образовавшемся стоке канализационных вод в июне 2015 года. Уже тогда жители сообщали о неоднократных звонках в горисполком, на которые им отвечали, что заявка принята, и просили подождать.