Москва, 16 августа, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии нового 2016−2017 учебного года напомнила основные требования к школьным портфелям и их содержимому, сообщили в Роспотребнадзоре.

Immanuel Giel Школьный ранец

Одной из причин формирования неправильной осанки у детей является неправильно подобранный школьный портфель, поэтому к его выбору стоит отнестись серьезно.

Так, для обучающихся начальных классов вес ранца не должен превышать 700 граммов, а для обучающихся средних и старших классов — не более 1 кг. Безопасный для здоровья детей и подростков вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1−2-х классов — более 1,5 кг, 3−4-х классов — более 2 кг; 5−6-х классов — более 2,5 кг, 7−8-х классов — более 3,5 кг, 9−11-х классов — более 4,0 кг.

В целях профилактики нарушения осанки обучающихся рекомендуется для начальных классов иметь два комплекта учебников: один — для использования на уроках в общеобразовательном учреждении, второй — для приготовления домашних заданий.

Также в Роспотребнадзоре пояснили, как вычислить оптимальный вес заполненного школьного ранца.

В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10.

Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами и изготовляться из материалов контрастных цветов.