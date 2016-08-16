Ханты-Мансийск, 16 августа, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе проводится доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолёта А-22, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР на транспорте.

ru.wikipedia.org Самолёт А-22

Напомним, сегодня днём в Югре в 85 километрах от города Урай (ХМАО) потерпел крушение легкомоторный самолет, принадлежащий ООО «Сибирская база авиационной охраны лесов». Воздушное судно совершало облет действующего природного пожара. На борту находилось два человека. В результате происшествия один погиб, второй получил телесные повреждения.

По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела для проведения осмотра места происшествия, воздушного судна и прилегающей территории.

На место аварии прибыли медики, спасатели и оперативная группа пожарной охраны.