Лондон, 16 августа, 2016, 13:24 — ИА Регнум. «Россия готовится к ядерной войне?» — выносит британская The Daily Mail в заголовок, на всякий случай поставив вопросительный знак, очевидно, чтобы дозировать степень страха, направляемого своим читателям.

Кукрыниксы. Советская угроза. 1977

«Еще один тревожный знак напряженности в отношениях Америки с Россией: официальные лица разведки США говорят, что Путин начал строительство новых ядерных подземных бункеров. Это ли не доказательство подготовки к войне? — интересуется корреспондент Эшли Коллман. — Выясняется, что Россия начала оборудовать десятки подземных бункеров по всей стране еще несколько лет назад. Об этом можно прочесть на сайте консервативных политических журналистов Washington Free Beacon, черпающих информацию у американских чиновников».

Журналист напоминает, что «США и Россия начали работать вместе над избавлением от своего ядерного оружия сразу после окончания холодной войны, однако недавние сообщения об увеличении в России производства ракет подталкивают к мысли, что Москва настроена конфликтовать».

«Россия готовится к большой атомной войне, в которой она собирается ударить первой, — цитирует издание бывшего офицера отдела ядерной политики Пентагона Марка Шнейдера. — Америка, к сожалению, не воспринимает всерьез такую перспективу и уделяет внимания угрозе значительно меньше, чем русские. Новая стратегия обходится России, возводящей подземные центры в Москве и на Урале, в миллиарды долларов, и у нас есть вопросы — а не происходит ли часть этих денег из США?»

По мнению аналитика, «Америка должна и имеет возможность реагировать на новую опасность, разрабатывая ядерное оружие более глубокого проникновения. Такого, чтобы разрушить упрятанный на сотни метров под землю бункер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема ядерной войны с Россией периодически возникает в британских СМИ. Так недавно писало издание The Independent, «если НАТО не нарастит свой оборонный потенциал в странах Прибалтики, то риск ядерной войны с Россией в ближайший год будет вполне реальным». Это была цитата высказывания Ричарда Ширреффа, отставного генерала, бывшего (в 2011—2014 гг.) заместителя главнокомандующего силами Североатлантического альянса в Европе. «Нападение России на Эстонию, Латвию и Литву, по мнению Ширреффа достаточно вероятно, поэтому надо действовать на опережение. Уже сейчас, чтобы предупредить возможную катастрофу», — уверен собеседник издания.