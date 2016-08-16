Вашингтон, 16 августа, 2016, 13:19 — ИА Регнум.



Philip Wilson Смартфоны

Покупатели смартфонов считают, что производители выпускают слишком много новых моделей каждый год, сообщает Associated Press.

К такому выводу пришли авторы опроса общественного мнения, проводимого по заказу организации Greenpeace в шести странах мира. По данным опроса, более половины опрошенных готовы менять свои телефоны менее часто.

Потребители в Китае и Южной Корее более склонны отдавать свои мобильные телефоны в ремонт, чем приобретать новые, нежели жители США и ФРГ.

По словам более чем 90% респондентов в Китае, Мексике и Южной Корее, возможность легкого ремонта поврежденного телефона является важным пунктом при выборе нового аппарата.

Экологическая организация опросила по 1 тыс. человек в США, Мексике, России, Германии, Китае и Южной Корее.