Полицейский на Ставрополье пойдет под суд за мошенничество
Ставрополь, 16 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае суд рассмотрит дело о мошенничестве полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, бывший следователь ОМВД России по Кировскому району пообещал знакомому, что решит вопрос с возбуждением уголовного дела в пользу знакомого. За это он попросил взятку 300 тыс. рублей.
Вместе с тем, реально решить этот вопрос он не мог, поскольку дело велось в другом подразделении полиции.
При получении денег полицейский был задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Дело готовится в суд.
Вместе с тем, в региональном управлении МВД сообщили, что в отношении сотрудника полиции была проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.