Ставрополь, 16 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум.



В. Сурьянинов. Советский суд — суд народа! 1951

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело о мошенничестве полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, бывший следователь ОМВД России по Кировскому району пообещал знакомому, что решит вопрос с возбуждением уголовного дела в пользу знакомого. За это он попросил взятку 300 тыс. рублей.

Вместе с тем, реально решить этот вопрос он не мог, поскольку дело велось в другом подразделении полиции.

При получении денег полицейский был задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Дело готовится в суд.

Вместе с тем, в региональном управлении МВД сообщили, что в отношении сотрудника полиции была проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.