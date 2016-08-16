Калининград, 16 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Новый глава Калининградской области Евгений Зиничев произвёл очередное назначение в региональном правительстве. Временно исполняющим обязанности вице-премьера назначен бывший финансист Смольного 47-летний Эдуард Батанов.

gov39.ru Эдуард Батанов в Калининграде

Официальное представление Батанова состоялось сегодня, 16 августа, перед началом заседания правительства Калининградской области. Чиновник будет курировать деятельность министерства финансов, конкурсного агентства, а также управления стратегических разработок.

Питерская редакция ИА REGNUM подготовила экспресс-справку о жизнедеятельности Эдуарда Батанова. Он родился в 1969 году в Оренбурге. В 1995 году окончил физический факультет СПбГУ (специальность «Радиофизика»), в 2005 году получил экономическое образование в Национальном открытом институте России. В 1995—1999 гг. работал в финансовой компании АВК. С 1999 года пришел в комитет финансов Санкт-Петербурга, где проработал более 15 лет.

С сентября 2000 года был начальником управления госдолга, с 2003 года — и.о. заместителя председателя Комитета финансов, с ноября 2004-го — первый заместитель председателя комитета финансов. С 2008 года — глава комитета правительства Санкт-Петербурга.

Как отмечала деловая пресса, во время кризиса 2008−2009 годов Батанов зарекомендовал себя хорошим профессионалом, когда ему пришлось работать над секвестированием городского бюджета, сохраняя направленность городской экономики на привлечение инвестиций.

«В середине 2000-х годов мы разработали концепцию управления долгом, которой мы придерживаемся до сих пор. Она в том числе описывает те предельные значения, которые мы можем себе позволить по долгу и его обслуживанию, взаимосвязь долга с адресной программой. Там прописан следующий базовый принцип: три года занимаем, а дальше нужно выйти на режим погашения долга. Собственно говоря, перед кризисом 2008 года мы как раз вышли на режим погашения, потому и неплохо прошли кризис с точки зрения долговых обязательств», — объяснял Батанов стратегию управления городскими финансами в интервью «Фонтанке» в октябре 2013 года.

Эдуард Батанов благополучно пережил смену губернатора Санкт-Петербурга в 2011 году, оставшись в составе администрации нового градоначальника Георгия Полтавченко.

Покинул свой пост в феврале 2015 года, с началом нового кризиса. Прощаясь с Батановым, Полтавченко поблагодарил его за работу на посту председателя комитета финансов и вручил ему Почетную грамоту губернатора за многолетний добросовестный труд. «Он очень много и активно работал над решением вопросов, связанных с обязательствами города. Уверен, что его талант и знания будут и дальше востребованы на благо Санкт-Петербурга», — сказал тогда губернатор.

Управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге Михаил Иоффе в интервью «Коммерсанту» так охарактеризовал чиновника: «Эдуард Батанов, без всякого сомнения, является одной из знаковых фигур среди петербургских финансистов. Его работа на посту председателя комитета финансов Санкт-Петербурга — образец профессионализма, честности и добропорядочности. Во многом именно благодаря его усилиям наш город практически без потерь прошел и через кризис 2008 года, и через кризис 2014 года».

В свою очередь экс-глава Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Герман Шаляпин предположил, что причиной отставки Батанова могли стать дефицит бюджета Санкт-Петербурга и его хроническое неисполнение, на фоне роста кризисных явлений в экономике страны и города.

Как заявлял тогда Шаляпин Агентству бизнес-новостей, Батанов мог обеспечить стабильное исполнение бюджета только в том случае, если бы росли доходы городской казны. «Однако вместо этого рос дефицит, и комитет финансов продолжал «срезать» необеспеченные проектной документацией расходы. Именно это противоречие — желание Смольного исполнять 100% бюджета при дефиците доходов, и могло привести к отставке Батанова», — отмечал источник.

После ухода из Смольного в 2015 году Батанов работал вице-президентом в финансовой компании «ЭГО-Холдинг». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Питерские коллеги отмечают, что в начальный период работы во главе комитета финансов Батанов активно использовал «Твиттер» для того, чтобы прокомментировать те или иные события и донести свою позицию до прессы (впрочем, в 2011 году Батанов признался, что микроблоги ему не нравятся, и гораздо удобнее, по его мнению, общаться в «Одноклассниках»). Сегодня последняя запись в микроблоге Батанова датируется 18 июня 2016 года (время чемпионата Европы по футболу). Экс-чиновник задаётся вопросом: «А то, что Пеналду не забил рональти, уже писали?».

ИА REGNUM уточняет, что активным пользователем «Твиттера» был прежний губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Однако после перехода на должность полпреда СЗФО, экс-глава российского эксклава удалил страничку, написав на прощание: «Новое назначение — новые обязанности. Аккаунт закрываю. Служу России!»