Ставрополь, 16 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум.



Unsplash Колючая проволока на тюремном заборе

В Пятигорске (Ставропольский край) мужчина сядет в тюрьму за 10 месяцев за связь со школьницей, родившей ему ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

В Пятигорске 19-летний Андрей Вожжов в прошлом году четырежды вступал в интимные отношения с девушкой 15 лет, после чего она забеременела.

После этого их связь перестала быть тайной, и в декабре 2015 года несовершеннолетняя родила ребенка.

Вожжова привлекли к уголовной ответственности, и теперь ему предстоит отсидеть в исправительной колонии строгого режима 10 месяцев.