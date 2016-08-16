На Ставрополье парень сядет в тюрьму за связь со школьницей
Ставрополь, 16 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум.
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Колючая проволока на тюремном заборе
В Пятигорске (Ставропольский край) мужчина сядет в тюрьму за 10 месяцев за связь со школьницей, родившей ему ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.
В Пятигорске 19-летний Андрей Вожжов в прошлом году четырежды вступал в интимные отношения с девушкой 15 лет, после чего она забеременела.
После этого их связь перестала быть тайной, и в декабре 2015 года несовершеннолетняя родила ребенка.
Вожжова привлекли к уголовной ответственности, и теперь ему предстоит отсидеть в исправительной колонии строгого режима 10 месяцев.