Иркутск, 16 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Избиратели, проживающие в отдаленных и труднодоступных районах Иркутской области, первыми проголосуют на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной избирательной комиссии, в их число входят жители десяти удаленных районов Приангарья.

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В соответствии с региональным законом, в этот перечень входят Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Катангский, Качугский, Киренский, Нижнеудинский, Усть-Кутский, Усть-Удинский и Чунский районы. Также есть труднодоступная местность в Иркутском районе — поселок Большие Коты. Там голосование пройдет раньше всех — 28 августа.

В Братском районе на избирательные участки смогут прийти 4 сентября жители поселков Добчур, Харанжино, Южный, Карахун, Прибойный, Наратай, Озерный. Там в списках значатся от 187 до 1168 избирателей. В этот же день должны будут проголосовать избиратели села Вершина Тутуры и деревни Чинонга (Качугский район).

На 6 сентября назначено досрочное голосование в пяти населенных пунктах Казачинско-Ленского района: селах Карам, Верхнемартыново, Ермаки, деревнях Нижнемартыново, Карнаухова.

На 11 сентября назначено досрочное голосование в поселке Перевоз (Бодайбинский район). В девять отдаленных сел Катангского района для проведения голосования члены комиссий будут добираться на вертолете. В Киренском районе до поселка Небель поедут автотранспортом, а в села Мироново, Коршуново и поселок Визирный поплывут на катерах.

В Нижнеудинском районе в Верхнюю Гутару, Нерху и Алыгджер представители избиркома смогут добраться для проведения голосования только вертолетом. В Усть-Кутском районе тоже будут использовать авиацию для обеспечения избирательных прав жителей Орлинги, Боярска, Омолоя.

В Усть-Удинском районе для проведения голосования в отдаленных местностях будет привлечен водный и автомобильный транспорт. Там проголосуют избиратели из сел Средняя Муя, Аносово, Аталанка, Подволочное, Средняя Муя и деревень Чичкова, Ключи. В Чунском районе досрочное голосование предусмотрено для села Червянка, до которого будут добираться с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва в Иркутской области по округу №96 принимают участие девять кандидатов, по округу №93 — 12, по округу №94 — 11, по округу №95 — 13 кандидатов. Все они были выдвинуты политическими партиями. 12 августа было принято решение об аннулировании регистрации кандидата в депутаты по округу №96 Алексея Тупицина. Кандидат подал в комиссию заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах.