Новосибирск, 16 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. «Опрос общественного мнения о запрете на работу в ряде отраслей экономики для трудовых мигрантов, имеющих трудовые патенты, показал, что 77% поддерживают ограничительные меры на управление общественным транспортом и такси трудовыми мигрантами. 11% — сказали, что это слишком жестко, и считают, что мигрантов нужно отправить на обучение в российские автошколы, и 12% — инициативу не поддерживают (из них 6% — без указания причин, и еще 6% говорят, что мигранты управляют лучше, чем граждане России). В опросе приняли участие 7 568 человек», — рассказал ИА REGNUM председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя подписанное вчера, 15 августа, губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким постановление, которое запрещает иностранным работникам трудиться по 16 видам деятельности.

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Общественник считает, что «никакой катастрофы не произойдет — маршруты не встанут, и все высвобождающиеся вакансии будут заняты гражданами России».

«Данное постановление касается, прежде всего, стран с безвизовым режимом. Страны с визовым режимом это постановление вообще не касается, там все получают разрешение на работу, это отдельная сложная процедура. А для других, да, усложняется процедура, но все это, я считаю, пойдет только на пользу гражданам России. Я рад, что администрация Новосибирской области реагирует на общественные настроения», — подчеркнул Антонов.

Общественный деятель Олеся Вальгер недоумевает, на основании чего было решено запретить мигрантам с трудовыми патентами работать именно в указанных сферах.

«Я, как преподаватель иностранного языка, русского как иностранного и перевода, нахожу крайне вредным решение запретить мигрантам работать переводчиками и преподавателями. Языки стран ближнего зарубежья не изучаются в России как иностранные, и основные квалифицированные кадры в этой сфере — это образованные люди из постсоветских республик. На мой взгляд, все постановление, скорее, вредное для Новосибирской области, поскольку запрещает мигрантам с высокой квалификацией работать в области, но в тоже самое время увеличивает долю мигрантов с низкой квалификацией. Это контрпродуктивно. Весь мир старается привлекать образованных людей, мы запрещаем им работать по специальности. Кроме того, требование уволить уже трудоустроенных мигрантов в этих сферах — это создание лишних проблем для уже и без того тонущего малого и среднего бизнеса», — заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Вальгер.

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов считает, что постановление в большей степени носит показные цели, так как не затрагивает почти ничьих интересов. «Профессиональные позиции, к которым ограничили доступ мигрантам, они и не пользовались у них большим спросом. Основная масса мигрантов работает в строительстве и торговле. Соответственно, большинство мигрантов эти законотворческие инициативы просто обойдут стороной. А вождение маршруток и такси у нас уже давно подверглись лицензированию, и там практически везде работают граждане Российской Федерации. Они внешне могут быть разных национальностей, но они являются гражданами Российской Федерации. На мой взгляд, постановление, которое приняли — это такая инициатива, которую перед выборами приняли, чтобы показать электорату, что с мигрантами чего-то делают, и что они прислушиваются к общественному мнению. Ведь не секрет, что эта тема резонансная и вызывает интерес у жителей города и области» — отметил ИА REGNUM Дмитрий Борисов.

Начальник управления занятости населения Минтруда Новосибирской области Надежда Цветкова утверждает, что постановление принято в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, а также содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации. «Приоритетными направлениями для введения ограничений стали сферы охраны детства, природных ресурсов, транспорта и подбора персонала», — подчеркнула Цветкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирское правительство установило на 2016 год запрет для трудовых мигрантов, имеющих трудовые патенты, на работу в ряде отраслей экономики.

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Запрет на привлечение иностранных работников по 16 видам деятельности установлен от 15 августа. Ограничения возможности трудоустройства касаются только иностранных граждан, работающих по патентам. То есть, тех мигрантов, которые прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и получивших право (патент) на временное осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности. Это касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана. В настоящее время управлением федеральной миграционной службы России по Новосибирской области выдано свыше 25 тысяч патентов для трудоустройства иностранных граждан.