Липецк, 16 августа, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Липецкой области более 116 тысяч школьников, 48 тысяч дошкольников, 18 тысяч студентов колледжей и техникумов и около 25 тысяч студентов вузов приступят к занятиям 1 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 15 августа готовность образовательных организаций региона к новому учебному году обсудили на совещании, которое провел заместитель главы региона Юрий Таран.

Норман Роквелл. Русские школьники (фрагмент). 1967

В новом учебном году работу начнут 703 образовательные организации: 279 школ, 329 детских садов, пять организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 26 колледжей и техникумов, 14 вузов.

По предварительным данным, доля школьников, которые будут учиться только в одну смену, должна вырасти с 87,9% до 89%. Всех учащихся обеспечат горячим питанием. Учебников к новому учебному году куплено около 210 тысяч на общую сумму более 87 млн рублей. Во всех образовательных учреждениях есть доступ к интернету.

Всего на подготовку к новому учебному году выделено около 483 млн рублей, из которых средства региональной казны составляют более 238 миллионов. Деньги пошли на ремонт и реконструкцию зданий, противопожарную и антитеррористическую безопасность, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния. В целом по области подготовка идет по плану, отстают только Воловский и Измалковский районы.

Областная администрация целью политики в сфере образования до 2020 года обозначила повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества. Одно из наиболее важных направлений модернизации образования — создание образовательной среды, способствующей социализации, формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся и воспитанников. «Это зона повышенной ответственности, ведь речь идет о будущем детей, а, значит, и о будущем страны», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.