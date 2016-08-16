Барнаул, 16 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Сегодня, 16 августа, в Центральном районном суде рассматривалось уголовное дело бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева. Он обвиняется в преступлениях, связанных с превышением должностных полномочий, покушением на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УК РФ). По свидетельству представителей СМИ, присутствовавших на сегодняшнем заседании, экс-глава администрации не согласился с выдвинутыми ему обвинениями.

официальный сайт региона, О. Боровой Экс-глава администрации Барнаула Игорь Савинцев

«Я абсолютно не признаю вину по обоим составам, никакого хищения и превышения полномочий я не совершал», — цитирует Игоря Савинцева ИА «Банкфакс». Как следует из обвинения, следователи уличили бывшего главу администрации в передаче пяти престижных земельных участков (для последующего строительства зданий — прим. ИА REGNUM ) в пользование компаниям, аффилированным с его родственниками. Причем земля «счастливчикам» доставалась по заниженной стоимости.

По свидетельству «Банкфакса», речь идет о земельных участках по адресам: Змеиногорский тракт, 83, улица Никитина, 116, улица Пролетарская, 89, улица Ленинградская, 5 «г», улица Максима Горького, 7. Причем на одном из переданных участков, расположенных на Змеиногорском тракте, изначально должны были построить хоспис, а по факту возвели жилой дом. Суммарная рыночная стоимость всей земли, по сведениям ИА «Банкфакс», составляет более 60 млн рублей, а имущественный ущерб от действий оценен в 17 млн рублей.

«По версии гособвинения, бывшим мэром двигала «семейственность»: он пытался при помощи таких действий укрепить отношения между собой и членами семьи. В настоящее время следствие наложило арест на земельные участки и расположенные на них объекты на общую сумму более 110 млн рублей, а также имущество обвиняемого на сумму более 350 тысяч рублей», — отмечает «Банкфакс».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года, перед активными следственными действиями, экс-глава администрации Барнаула Игорь Савинцев успел уйти в отставку добровольно. Правда, это не помешало работникам Следственного комитета отправить подозреваемого под домашний арест. Материалы уголовного дела в отношении Игоря Савинцева составляют более 30 томов.

Годом ранее в мошенничестве и растрате в особо крупном размере был обвинен сын экс-мэра — Максим Савинцев. Последний являлся одним из фигурантов по делу УК «Доверие», и до января 2015 года ему удавалось скрываться от правоохранителей в Таиланде.

Напомним, в 2007 году профессиональная деятельность Игоря Савинцева на посту заместителя мэра Барнаула по земельно-имущественному комплексу считалась основной версией совершенного на него нападения. Совершено оно было 19 апреля 2007 года: в тот день, по данным официального сайта региона, двое неизвестных повалили Савинцева на пол и нанесли несколько ударов ногами по телу. С места происшествия вице-мэра увезла машина реанимации.