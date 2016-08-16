Брянск, 16 августа, 2016, 13:03 — ИА Регнум. На капитальный ремонт школ в Брянской области было потрачено 108 млн рублей. Об этом на совещании рассказал глава региона Александр Богомаз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Брянской области. По словам губернатора, это «немалые средства», поэтому ремонт должен быть выполнен качественно и в сроки.

Советская школа

О том, что все идет по плану, губернатору доложил его заместитель Николай Щеглов. Так, по словам заместителя главы региона, сейчас завершается приемка образовательных учреждений. Для этого были созданы специальные комиссии, которые оценивают не только качество ремонта, но и противопожарную безопасность школьников.

«Образовательные учреждения области откроют свои двери для школьников 1 сентября в полной готовности», — утверждают в пресс-службе.

ИА REGNUM отмечает, что в канун начала учебного года 2015−2016 годов чиновники также уверяли, что все школы готовы принять учеников, а ремонт прошел «на высоком уровне». Однако после праздника первого звонка выяснилось, что в региональном департаменте образования немного слукавили. К примеру, ученики МБОУ «Вышковская школа» в Злынковском районе Брянской области были вынуждены в начале учебного года ютиться за низкими столиками в здании местного детского сада. Произошло это из-за того, что в школе не успели закончить ремонт. Тогда в департаменте образования от комментариев отказались, поэтому неизвестно, как чиновники смогли забыть об учебном заведении в маленьком селе.