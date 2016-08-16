Москва, 16 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В Москве в районе Садовнической набережной из-за провала грунта перекрыто движение автотранспорта. На Большом Устьинском мосту движение затруднено, сообщили в пресс-службе ГКУ Центра организации дорожного движения Москвы.

JerzyGorecki Автомобильная пробка

«Просим автомобилистов заранее планировать свой маршрут в объезд участка, где ведутся ремонтные работы и не создавать помех сотрудникам технических служб», — говорится в сообщении.

Объезжать перекрытый участок дороги предлагается по Садовнической улице. На месте провала грунта ведутся работы по восстановлению дороги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 14 на 15 августа в Москве поступило более 50 заявок о подтоплениях. Причина в сильных ливнях, обрушившихся на город: за ночь в Москве выпала половина месячной нормы осадков.