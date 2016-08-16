Махачкала, 16 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего вице-премьера Дагестана Магомедгусена Насрутдинова вступил в законную силу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Верховного суда республики сегодня, 16 августа.

e-dag.ru Магомедгусен Насрутдинов

По словам собеседника, адвокаты Насрутдинова, которого в апреле осудили за отчуждение республиканских газовых сетей, отозвали жалобу на приговор 8 августа. Через два дня Верховный суд РФ издал постановление о прекращении апелляционного производства по уголовному делу в отношении экс-чиновника. В настоящее время приговор приводится в исполнение.

Напомним, Насрутдинов был признан виновным по ч.4 ст.159 (приобретение права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере) УК РФ. Суд счел доказанным, что в 2002 году подсудимый передал в аренду ОАО «Даггаз» газовые сети девяти муниципалитетов Дагестана, принадлежащие возглавляемому им ООО «Дагестанрегионгаз».

В 2008—2009 годах он зарегистрировал право собственности ОАО «Даггаз» на эти сети, используя подложный договор и акт приема-сдачи от 2002 года. По данным Верхсуда РД, рыночная стоимость похищенных газовых сетей составила 110 млн рублей. Суд приговорил Насрутдинова к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.