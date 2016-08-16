Ереван, 16 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта постоянно контактируют с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении и часто проводят встречи, сказал американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

«Хотя на август никаких планов нет, сопредседатели пытаются продолжить поддерживать тесную связь и сотрудничество с обоими министрами. На встречах в Вене и Санкт-Петербурге оба президента изъявили желание встретиться снова для достижения урегулирования путем переговоров. Мы рассматриваем возможности организации новой встречи. Для рассмотрения существующих предложений мы постоянно контактируем с президентами и министрами», — цитирует Уорлика азербайджанское агентство АПА.

Интервью с Уорликом опубликовало также «РИА Новости». «Мы сохраняем оптимизм и верим, что и в этом году сопредседатели при поддержке высокопоставленных официальных лиц продолжат работу по достижению прогресса в урегулировании конфликта. В конечном итоге, конечное решение по мирному и окончательному урегулированию конфликта зависит от политической воли обеих сторон», — заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ.

После «четырёхдневной войны» в Карабахе в начале апреля резко активизировался переговорный процесс. Президенты Армении и Азербайджана уже провели две встречи в Вене и Санкт-Петербурге, а также выразили готовность продолжить переговоры. Ранее сообщалось, что очередная встреча президентов двух стран состоится в августе в Париже.

Несмотря на то, что дата будущей встречи пока не определена, как армянская, так и азербайджанская сторона проводят постоянные встречи с военно-политическим руководством России, которая, по мнению многих наблюдателей, взяла на себя основную роль посредника.

За течение последней недели президент России провёл встречу с президентами Армении и Азербайджана, в Москве побывали министры обороны двух стран, после чего глава оборонного ведомства России поспешил нанести ответные визиты: 14−15 августа Сергей Шойгу находился в Баку, после чего прибыл в Ереван, где уже провёл встречу со своим армянским коллегой.

Как сообщил ИА REGNUM источник близкий к МИДу Армении, если договорённости о следующей встрече на высшем уровне пока нет — это не значит, что переговоры зашли в тупик, или они не проводятся. «Последние встречи ярко свидетельствуют о том, что переговоры не то что проводятся, а находятся в довольно активной фазе. До конца года можно ожидать кое-каких видимых результатов», — заявил собеседник ИА REGNUM.