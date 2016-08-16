Киев, 16 августа, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в интервью изданию «Апостроф» заявила, что есть несколько способов вернуть Крым в состав Украины.

Виды на Крым. Советский плакат (фрагмент)

По ее словам, первый способ — поднять экономику Украины и начать «хорошо и богато жить». Тогда якобы Крым сам попросится назад: «Россия ему не даст заработать столько». Савченко отметила, что этот способ не быстрый.

Она предложила второй вариант, более быстрый — «пойти воевать и отбить Крым», для этого у Украины есть «достаточный военный потенциал». Говоря о мобилизации, Савченко заявила, что у 40 млн жителей Украины потенциал больше, чем у 300 тыс. жителей Крыма. «У нас мобилизация идёт волна за волной», — напомнила бывшая украинская военнослужащая.

Третий способ — политический, «постоянно давить санкциями Россию, и тогда Крым также вернётся», считает Савченко. Проще всего, конечно, «было не сдавать Крым, чем сейчас его вернуть», резюмировала депутат.

Ранее Савченко назвала русских рабами, которые стоят на коленях. По ее словам, украинцам вредит «русский мир». «Мы не рабы, у нас «рабов в рай не пускают», — сказала Савченко, осужденная в России за причастность к убийству двух журналистов ВГТРК.