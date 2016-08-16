Вильнюс, 16 августа, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Представители немецкой армии не скрывают, что в Литве или в другой Прибалтийской стране могут быть дислоцированы ракеты противовоздушной обороны Patriot, сообщает новостная служба литовского телеканала LNK. Якобы ракеты Patriot может обслуживать общее боевое подразделение Германии, Голландии и США.

Darkone ЗРК Patriot

«Уже не раз констатировалось, что в воздушной обороне стран Прибалтики есть прорехи, поэтому должны моделироваться различные варианты. Возможность дислоцировать на временной или постоянной основе после анализа ситуации. Все это детально рассмотрено со стороны Уэльса, и мы можем только поздравить с тем, о чем слышим неофициально, что конкретно анализируется ситуация, и идет подготовка к различным вариантам», — сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В последнее время Литва также укрепляет воздушную оборону. Недавно были куплены мобильные противовоздушные ракеты ближнего радиуса действия, на данный момент идут переговоры по поводу покупки противовоздушной системы средней дальности. Ракеты Patriot завершили бы систему обороны воздушного пространства.

«Система Patriot может сбивать не только самолеты, но и ракеты, а это означает, что она может защитить важные объекты от имеющихся у России ракет «Искандер», которые дислоцированы в Калининградской области.

На данный момент у России есть преимущество, так как ее ракеты и военные в Калининграде могут эффективно мешать НАТО перебросить укрепление в Литву и другие страны Прибалтики. Если Литва приобретет противовоздушные системы средней дальности, и в регионе появятся ракеты Patriot, которые могут сбивать не только самолеты, но и ракеты, Россия лишилась бы такого преимущества», — говорится в сюжете телеканала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве на протяжении последних двух лет власти говорят о скором вероятном нападении России на Прибалтику. В стране выпускают литературу, как вести себя во время военных действий, вернули обязательный призыв в армию, в два раза увеличили расходы на оборону и к 2018 году намерены достигнуть расходов в 2% от ВВП, как этого требуют положения НАТО. Кроме того, в стране ищут «российских шпионов», а диверсантов видят даже в школьниках.

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