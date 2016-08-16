Москва, 16 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила ежегодный сбор предложений от граждан по совершенствованию единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году прислано более 100 предложений, сообщили в Рособрнадзоре.

Peggy Marco Выбор

На основе наиболее популярных предложений составлен опрос, опубликованный на портале ЕГЭ. В течение недели все желающие могут проголосовать за предложенные изменения.

Голосование продлится до 23 августа. Все изменения в ЕГЭ, которые будут введены в следующем учебном году, Рособрнадзор обнародует до 1 сентября 2016 года.

Читайте также: Рособрнадзор завершает сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию единого государственного экзамена (ЕГЭ) 1 июля 2016 года. Завершился сбор предложений 10 августа. Затем они были проанализированы и прошли экспертное обсуждение.

Читайте подробнее: С введением ЕГЭ проверка знаний стала формальной, считают 67% граждан РФ