Осло, 16 августа, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде выразил беспокойство в связи с тем, что бизнесмен Дональд Трамп может стать президентом Соединенных Штатов. Об этом, как сообщает The Local, он рассказал в эфире телеканала NRK.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Глава норвежского внешнеполитического ведомства заявил, что высказывания Трампа «не соответствуют XXI веку», и Берге Бренде каждый раз изумлен заявлениями республиканца. «Многие из комментариев Трампа вызывают беспокойство, — пояснил министр. — Всегда такое чувство, будто не можешь поверить своим ушам».

Министр отметил, что на такой необычный шаг — высказаться о ходе избирательной кампании в чужом государстве — его побудили продолжающиеся споры вокруг выборов президента США. «У нас в Норвегии нет привычки вмешиваться в электоральные процессы других стран, но ситуация вокруг некоторых предложений Трампа настолько экстраординарна, что я решил ответить, в том числе на его комментарий относительно коллективной солидарности НАТО, что является основой всей политики безопасности, выстроенной после Второй мировой войны», — прокомментировал Берге Бренде. Он также добавил, что его несогласие с Дональдом Трампом выходит за рамки внешнеполитических разногласий.

Свою солидарность с министром выразила также глава парламентской комиссии по иностранным делам Анникен Ютфельд. По ее мнению, высказывания Трампа ставят под сомнение необходимость существования НАТО и международного права, тогда как «аннексия Крыма очень беспокоит нас здесь, в Норвегии». Анникен Ютфельд подчеркнула, что американцы не должны занимать «конфронтационную позицию» по отношению к остальному миру. «Для Норвегии важно, чтобы была избрана Хиллари Клинтон», — заявила парламентарий.

Напомним, ранее о своем беспокойстве в связи с возможным избранием Трампа говорили премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, а также лидер Рабочей партии, потенциальный будущий глава кабинета министров, Йонас Гар Стёре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД ФРГ также высказывал свои опасения по этому поводу. Если проследить за высказываниями Трампа, комментирует официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Савсан Чебли, оказывается, что нужно очень хорошо подумать, «что станет с миром, если Дональд Трамп действительно станет президентом».