Москва, 16 августа, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудары по объектам террористических группировок «Исламское государство» (запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Сирии, взлетев с авиабазы Хамадан в Иране.

Искандер Зиатдинов Взлёт

Видео группового авиационного удара в Сети опубликовало Минобороны РФ. Уточняется, что удары нанесены по позициям боевиков в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб.

По данным военного ведомства, уничтожены пять крупных складов с вооружением, три пункта управления и лагеря подготовки боевиков. Значительное количество террористов уничтожено.

Напомним, благодаря соглашению о размещении дальних бомбардировщиков на авиабазе «Хамадан», заключенному между Москвой и Тегераном, время полетов до целей в Сирии сократится на 60%.