Москва, 16 августа, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Федеральной таможенной службе о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции». Результатом незаконных таможенных ограничений стал значительный рост издержек импортеров, некоторые из которых были вынуждены полностью прекратить ввоз цветов на территорию России, сообщили в ФАС.

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Установлено, что ФТС России издала телетайпограммы, ограничивающие количество таможенных постов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, на которых разрешено проведение таможенных операций в отношении товаров группы 06 ТН ВЭД1 (живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень), перемещаемых автомобильным транспортом.

ФТС предписала проводить таможенные операции с этими товарами только через определенные посты: Кронштадтского таможенного поста Балтийской таможни, Киевского таможенного поста, на Можайском таможенном посту Московской областной таможни, а также на Ленинградском таможенном посту Московской областной таможни Центрального таможенного управления.

Подобное ограничение по информации антимонопольного ведомства создало необходимость изменения логистических потоков для участников внешнеэкономической деятельности.

ФТС должна выполнить требование ФАС до 12 сентября 2016 года.