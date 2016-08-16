Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 16 августа, 2016, 12:25 — ИА Регнум. На Ямале закрыли детский лагерь объединения церквей евангельских христиан-баптистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре города Ноябрьска.

makamuki0 Закрытые ворота

В лагере были выявлены нарушения правил безопасности и санитарных норм. Детская игровая площадка располагалась рядом со стройплощадкой, где находились кислородные баллоны и сосуд с керосином. Батут и тарзанка были оборудованы без соблюдения правил безопасности.

В лагере, где находилось 43 ребёнка от шести до 16 лет, отсутствовал медработник. Не было санитарных книжек и у воспитателей, среди которых оказались иностранцы — граждане Украины и США. Данный лагерь являлся стихийным: организаторы не согласовывали его с Роспотребнадзором.

Воспитатели и руководитель лагеря не скрывали, что ведут религиозную миссионерскую деятельность. Пресвитер евангельской церкви поселка Уренгой Александр Подколзин сообщил, что детская площадка была организована в Уренгое при церкви евангельских христиан-баптистов «Возрождение» два года назад и никого она из властей не смущала.

«Мы сотрудничаем со славянскими церквями в США, их организовали наши соотечественники или граждане бывшего СССР, которые в свое время эмигрировали в Штаты. Они русскоговорящие», — пояснил представитель церкви агентству Ura.ru.

Ямальские баптисты считают, что к ним проявили пристальное внимание не из-за «антимиссионерского» закона. Занимались в лагере дети верующих родителей ямальских религиозных организаций Ноябрьска и Муравленко. Дети находились в лагере с 9:00 до 16:00, их кормили и занимались с ними бесплатно.

Директор лагеря оштрафован на пять тысяч рублей совсем не за религиозную деятельность, а именно за организационные прегрешения.

Впрочем, начальник отдела по вопросам общественной безопасности администрации Ноябрьска Ростислав Исаев пояснил телекомпании «Ямал-Регион»: «В данном случае имело место ведение еще и миссионерской деятельности с нарушениями установленного порядка. Таких материалов не так много по России, и это также хотелось бы отметить, как положительный опыт. Прокуратурой города Ноябрьска возбуждено административное производство по данной статье, и, в конечном итоге, мы имеем информацию, что руководитель был привлечен к административной ответственности и получил наказание».