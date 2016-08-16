Москва, 16 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ на фоне арестов ряда высокопоставленных сотрудников ведомства проводил реформу. После коррупционного скандала в СКР могут быть ликвидированы ряд управлений, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

kremlin.ru На расширенной коллегии СКР

По их данным, речь идет о возможной ликвидации Главного управления межведомственного взаимодействия и управления собственной безопасности СК. Ранее начальники этих управлений Михаил Максименко и Александр Ламонов были арестованы, уголовное дело против них по подозрению в коррупции возбудил лично глава СКР Александр Бастрыкин.

В ходе реформы, которая должна была завершиться 10 августа, статус ряда главных управлений СК понижен до управлений, а некоторые из управлений стали отделами. Кроме того, ожидается сокращение штатов: соответствующие уведомления сотрудники Главка и входящего в него УСБ уже получили. УСБ после сокращений сотрудников останется в рамках существовавшего отдела физзащиты для руководителей и следователей, которым грозит опасность.

Напомним, 15 июля 2016 года в следственном управлении ФСБ было возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ). 16 июля по решению Генпрокуратуры оно было объединено с уголовным делом о коррупции в СКР. По нему были арестованы Михаил Максименко, Александр Ламонов и генерал Денис Никандров. Их подозревают в получении крупной взятки от криминального авторитета.