Мурманск, 16 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Садковая лососевая аквакультура в России ещё только в начале пути и предприятиям отрасли стоит задуматься над тем, чтобы перенять опыт норвежцев в разведении рыбы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM выразили в Баренц-отделении Всемирного фонда дикой природы.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк, Рыбацкие лодки и Рыбаки 1873

«В России широко известен печальный опыт выращивания атлантического лосося компаниями «Русское море — аквакультура» и «Русский лосось», когда в их садках произошла массовая гибель рыбы, — отметил эксперт Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Алексей Голенкевич. — Садковая технология, которая используется для выращивания лососевых, является самым рентабельным интенсивным методом выращивания рыбы. Однако её негативное воздействие на состояние среды и дикие популяции атлантического лосося вызывает серьёзные опасения».

Напомним, в прошлом году на территории Мурманской области себя впервые проявил миксобактериоз — заболевание лососевых в садках предприятий аквакультуры. Как сообщало ИА REGNUM, о происходящем в заполярных водах стало известно после того, как осенью недалеко от Мурманска было обнаружено несколько ям с гнилой рыбой. В итоге, сотни тонн биологических отходов уничтожали на протяжении практически полугода.

По мнению экспертов WWF, компаниям, занимающимся разведением рыбы, как в общем и властям, необходимо пересмотреть стратегию развития аквакультуры и планы развития садковой технологии с учётом всех её негативных аспектов, а также принять все возможные меры по снижению негативного воздействия уже существующих садковых ферм. Россияне могут перенять опыт своих норвежских коллег, считают в Фонде.

«В Норвегии накоплен богатейший опыт по садковой аквакультуре, разработана нормативная документация, отработаны и продолжают совершенствоваться технологии выращивания атлантического лосося, поэтому мы предлагаем не изобретать велосипед, а адаптировать его к нашим условиям, — заявил Голенкевич. — На основе соглашений и инструкций NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization — Организация по сохранению лосося в северной части Атлантического океана — прим. ИА REGNUM ) разработать ряд нормативных документов, регламентирующих деятельность рыбоводных предприятий, а именно порядок определения и согласования участков акватории, использование которых под садковое хозяйство окажет минимальное воздействие на атлантического лосося и среду его обитания.

Кроме того, следует разработать порядок согласования и осуществления деятельности по товарному выращиванию лососевых видов рыб во внутренних водоёмах и морских водах, предусматривающий разработку рыбоводно-биологического обоснования. Требуют оформления инструкции по товарному выращиванию атлантического лосося и радужной форели в садках, а также правила перевозки посадочного материала для хозяйств аквакультуры и ветеринарно-санитарные правила для морских садковых хозяйств».

Для борьбы с паразитарными заболеваниями лосося и его уходом из садков в окружающую среду, по мнению Голенкевича, должен быть учтён и использован опыт Норвежской федерации производителей морепродуктов (FHL) при поддержке Бергенского института морских исследований.

«Речь идёт об оснащении ферм антипаразитарными фильтрами, проведении еженедельного эколого-паразитологического мониторинга рыбы в садках, создании единой информационной базы применяемых медицинских препаратов, проведении исследования инвазии лососей и разработка эффективных методов лечения инфекций лососей, безопасных для человека и окружающей среды, мечении всех лососей для возможности их идентификации при уходе из садков, а также совершенствовании технологий возврата лососей в садки», — резюмировал эксперт.

Отметим, в настоящее время комитет ветеринарии Мурманской области проверяет информацию о наличии биологических отходов в региональных водах. Видеоролик со «спорными» кадрами появился на одном из местных интернет-ресурсов, в нём водолаз ножом разрезает делевое полотно садка с рыбой. Погибшая рыба находится в разной степени разложения, наблюдаются также единичные живые экземпляры предположительно семейства лососевых.