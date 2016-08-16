Варшава, 16 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Из-за блокировки Варшавой местного приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью польские регионы в 5-летней перспективе потеряют до 1,5 млрд злотых (порядка 25 млрд рублей). Такие данные в интервью газете «Выборча» привёл депутат Сейма от «Гражданской платформы» Яцек Протас, с 2006 по 2014 годы работавший маршалком Варминьско-Мазурского воеводства, которое входит в зону МПП.

gazeta.pl Польско-российская граница

Только в 2015 году жители Калининградской области, въезжая в Польшу по карточкам МПП, потратили более 280 млн злотых (почти полмиллиарда рублей).

«Это очень ощутимые потери, — заявил депутат. — Под угрозой также может быть реализация программы Польша-Россия. Это потеря очередных десятков миллионов евро. (ИА REGNUM уточняет, что Протас имеет в виду «Программу приграничного сотрудничества Россия-Польша на 2014−2020 гг.», бюджет которой достигает 62 млн евро, из них 41 млн евро идёт от ЕС и 21 млн евро — от России). Каждый день остановки MПП — это конкретные экономические потери и угроза для рабочих мест в сферах, охватываемых большой безработицей».

ИА REGNUM напоминает, что в начале августа Яцек Протас направил в канцелярию премьер-министра Польши Беаты Шидло петицию о восстановлении МПП с Калининградской областью. Этот документ, по словам депутата, в настоящее время циркулирует между ведомствами, «и до сих пор ни одно из них не подтвердило, что займётся письмом».

Тем временем, как уточняет Польский культурный центр в Калининграде, сегодня, 16 августа, в приграничном с Россией городе Бартошице стартует сбор подписей под очередной петицией к руководству правительства Польши о возобновлении льготного пограничного режима.