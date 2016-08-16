Тегеран, 16 августа, 2016, 12:19 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Утром 16 августа спецназ полиции Ирана совместно с силами разведки ликвидировали 4 террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в западной провинции Керманшах, населенной курдами. Об этом сообщает Irib News со ссылкой на главу областной полиции Манучехр Амоналлахи.

«Благодаря слаженным действиям полиции и разведки на территории провинции Керманшах удалось выявить 10 членов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Террористы намеревались устроить серию диверсионных актов. На совещании было принято решение о задержании группировки. В результате действий полиции и разведки удалось ликвидировать четырёх террористов, оставшиеся шесть человек задержаны», — заявил генерал-губернатора провинции.

Экс-командующий Корпусом стражей исламской революции, действующий советник верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави прокомментировал активизации террористического подполья в курдских районах.

«Враги Ближнего Востока такие как США и Израиль при поддержке некоторых стран региона пытаются дестабилизировать северо-западные районы Ирана. Благодаря Богу и слаженным действиям КСИР и всех силовых служб удалось свести на нет происки врагов. Нельзя исключать, что попытки дестабилизировать Иран продолжатся», — цитирует Сафави агентство ISNA.

Террористы планировали совершить диверсию на иранской территории. У них был обнаружен автомат Калашникова, два магазина и жилет, начиненный взрывчаткой. По данным иранской разведки в июне на территории Ирана задержано 10 боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), у которых обнаружено около 100 кг взрывчатых веществ. В июле 2016 г. министерство разведки исламской республики в ходе спецопераций в провинциях на западе и северо-западе страны задержало 102 членов террористической группировки.