Хабаровск, 16 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Хайнань опять доступен

pixabay.com В инвалидной коляске

Прямое авиасообщение возобновлено между дальневосточным Хабаровском и китайским морским курортом Хайнань, сообщает «Амурмедиа». Авиасообщение открылось 14 августа. Компания Nord Star будет выполнять еженедельные рейсы на регулярной основе. Причем, рейсы будут выполняться круглогодично.

Инициаторы считают, что направление Хабаровск — Хайнань не освоено и обещает стать очень перспективным.

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Премию за подпись

В скандально известной больнице Свободного порта Ванино собирают подписи в поддержку главврача, сообщает хабаровская телекомпания «Губерния»

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При этом сотрудники больницы неохотно подписывают обращение. Ранее коллектив центральной районной больницы Ванино обратился в Госдуму РФ и другие высокие инстанции с требованием проверить финансовую деятельность лечебного учреждения. Медики пожаловались, что главврач Марина Сидорова приняла на работу родственников, на не медицинские должности, и платит им огромные зарплаты, в то время, как те, кто ежедневно спасает человеческие жизни, влачат нищенское существование.

Краевой минздрав начал в больнице проверку. Накануне проверки, как сообщили врачи журналистам, в учреждении пытались организовать сбор подписей в поддержку Марины Сидоровой.

По словам собеседника «Губернии» инициаторам акции удалось собрать лишь 7 или 8 подписей. Некоторые готовы были подписаться за стимулирующие надбавки (премии) в размере 300%. И просили дать им письменные гарантии.

Инвалидам не рады?

Только два из пяти вузов Хабаровска готовы обучать инвалидов очно, пишет «Востокмедиа».

Хабаровские активисты вместе с инвалидом-колясочником проверили наличие кнопки вызова спецработника, пандусов и лифтов.

«Нам нужно было проследить, чтобы инвалид мог беспрепятственно добраться до аудитории, отзаниматься там, поесть и так далее», — пояснил лидер хабаровской «Молодой гвардии» Никита Яровенко.

Из пяти высших учебных заведений Хабаровска реализовать все эти задачи можно только в ТОГУ и в ДВГМУ. В университет экономики и права на коляске невозможно подняться самостоятельно из-за высоких бордюров, в ДВГУПС ограничились устным инструктажем прибывшего инвалида, а приёмная комиссия РАНХиГС расположена в подвальном помещении, и проход для инвалидов там просто не предусмотрен.

Результаты проверки лягут в основу Федеральной карты доступности вузов страны.

Ударим хартией по коррупции

На совещании в правительстве Хабаровского края обсудили акцию, которая вовсю проходит в крае — многие предприятия подписывают «Антикоррупционную хартию», сообщает «Люди-ДВ».

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Подписавшие хартию обязуются исключить из своей деловой практики коррупциогенные факторы, такие как преференции при закупках, двойную отчетность, неучтенные операции или напротив, учет несуществующих расходов. Откровенно говоря, все эти вещи и так не одобряются, и не на словах, а по закону. Получается, что кто-то лишь декларирует свою антикоррупционность, пусть даже компания будет свято соблюдать все обещания.

«А вот интересно, подписали бы Хартию Чудов или Скоморохов — арестованный глава краевого минстроя?», — задается вопросом издание.