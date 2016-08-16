Штутгарт, Германия, 16 августа, 2016, 12:14 — ИА Регнум.



Иван Шишкин. Дуб. Этюд. 1889

Пилот сверхлегкого летательного аппарата был вынужден провести более 12 часов на дереве, в которое он врезался, сообщает Associated Press.

По данным полиции юго-западной федеральной земли Баден-Вюртемберг, мужчина, чье имя не разглашается, совершил вынужденную посадку вечером 15 августа на дереве приблизительно в 30 км восточнее Штутгарта.

Попытки снять его сразу не увенчались успехом, и он был вынужден провести ночь на высоте 30 м, поскольку существовал риск того, что его летательный аппарат и сам пилот сорвутся с большой высоты.

Спасательная операция завершилась только 16 августа, когда 59-летнего мужчину, который не получил ранений, удалось снять с большой высоты.